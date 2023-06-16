В Коми поощрят семейные пары, прожившие 70 лет в браке

Правительство Республики Коми на заседании 21 июня обсудит поправки в законопроекте о социальной поддержке населения. Депутаты, в том числе предлагают поощрять супружеские пары, прожившие вместе 70 лет и более, единовременной выплатой 50 тысяч рублей. При этом 20 лет семья должна проживать на территории Коми - это обязательное условие для получения пособия. Об этом сообщили в БНК.

Как сказано в пояснительной записке, поддержка семейных ценностей - приоритетные направление государственной политики страны. Учитывая многолетние демографические проблемы, следует как можно больше поддерживать долгосрочные семейные отношения, укреплять институт брака в России. Порядок и условия предоставления выплаты семьям будет принят региональным правительством позднее.