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В Коми для владельцев смартфонов снизятся тарифы на пригородные поезда

В Коми для владельцев смартфонов снизятся тарифы на пригородные поезда из архива ПроГородСыктывкар

Жители Коми, оплачивающие билеты на пригородные поезда через приложение, смогут сэкономить до 10% от стоимости проезда. Соответствующий приказ появился на официальном сайте регионального Комитета по тарифам.

Согласно документу действующие тарифы в пригородных поездах АО "Северная пригородная пассажирская компания" изменят.

В пояснительной записке указано,  АО "СППК" обратилось в адрес комитета и регионального Минэкономразвития с ходатайством о введении скидки при оплате услуг пассажирами через приложение "РЖД Пассажирам". Ведомство инициативу поддержало.

Напомним, с началом курортного сезона в Коми подорожали авиа и жд билеты . По информации Комистата, в мае перелеты эконом классом выросли в цене на 70%. Путешествовать на поезде дальнего следования стало затратнее на 7%.

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