В Коми для владельцев смартфонов снизятся тарифы на пригородные поезда

Жители Коми, оплачивающие билеты на пригородные поезда через приложение, смогут сэкономить до 10% от стоимости проезда. Соответствующий приказ появился на официальном сайте регионального Комитета по тарифам. Согласно документу действующие тарифы в пригородных поездах АО "Северная пригородная пассажирская компания" изменят.

В пояснительной записке указано, АО "СППК" обратилось в адрес комитета и регионального Минэкономразвития с ходатайством о введении скидки при оплате услуг пассажирами через приложение "РЖД Пассажирам". Ведомство инициативу поддержало.