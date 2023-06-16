В Коми для владельцев смартфонов снизятся тарифы на пригородные поезда

Жители Коми, оплачивающие билеты на пригородные поезда через приложение, смогут сэкономить до 10% от стоимости проезда. Соответствующий приказ появился на официальном сайте регионального Комитета по тарифам.
Согласно документу действующие тарифы в пригородных поездах АО "Северная пригородная пассажирская компания" изменят.
В пояснительной записке указано, АО "СППК" обратилось в адрес комитета и регионального Минэкономразвития с ходатайством о введении скидки при оплате услуг пассажирами через приложение "РЖД Пассажирам". Ведомство инициативу поддержало.
Напомним, с началом курортного сезона в Коми подорожали авиа и жд билеты . По информации Комистата, в мае перелеты эконом классом выросли в цене на 70%. Путешествовать на поезде дальнего следования стало затратнее на 7%.