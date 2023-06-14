В Коми капуста, крема и авиабилеты стали лидерами по росту цен

По информации Комистата, в мае началось сезонное удешевление плодово-овощных культур. Больше всего в цене упали огурцы и картофель - более, чем на 30%. Чуть меньше "скинули" помидоры и морковь: цена на них снизилась на 26-28%. Кроме этого, цены стали ниже на яйца, подсолнечное масло, сыры и мороженое - в среднем на 5-9%, а также на чай, пшено, вермишель, маргарин, соки и овощные консервы - на 3-4%.

Ряд продуктов, напротив, теперь менее доступен для покупателей. Так, белокочанная капуста подорожала в рекордные 2,5 раза. За сахар-песок, мед, сгущенное молоко жителям Коми придется отдать на 5-6% больше, чем это было раньше. Пшеничная, гречневая крупы, а также шоколад стали дороже на 4%. Меньше всего скачок цен коснулся питьевых сливок, сливочного масла и рыбных консерв - всего 1-3%.