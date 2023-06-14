В Коми капуста, крема и авиабилеты стали лидерами по росту цен

По информации Комистата, в мае началось сезонное удешевление плодово-овощных культур. Больше всего в цене упали огурцы и картофель - более, чем на 30%. Чуть меньше "скинули" помидоры и морковь: цена на них снизилась на 26-28%. Кроме этого, цены стали ниже на яйца, подсолнечное масло, сыры и мороженое - в среднем на 5-9%, а также на чай, пшено, вермишель, маргарин, соки и овощные консервы - на 3-4%.
Ряд продуктов, напротив, теперь менее доступен для покупателей. Так, белокочанная капуста подорожала в рекордные 2,5 раза. За сахар-песок, мед, сгущенное молоко жителям Коми придется отдать на 5-6% больше, чем это было раньше. Пшеничная, гречневая крупы, а также шоколад стали дороже на 4%. Меньше всего скачок цен коснулся питьевых сливок, сливочного масла и рыбных консерв - всего 1-3%.
В мясном отделе также наблюдаются неприятные для потребителей изменения. Дороже стали охлажденная и замороженная курица - на 14%, сосиски и сардельки - на 7%, мясные консервы - на 4%, а также куриные окорочка, мясной фарш и говядина (кроме бескостного мяса) - на 2-3%.
В непродовольственном отделе вновь стали дешевле зубные пасты - в среднем на 6%. Доступнее в цене теперь и влажные салфетки, туалетная бумага, сухие корма для домашних животных и зубные щетки. Все это теперь можно купить на 3-4% дешевле. При этом пена для бритья, гели для душа, жидкое мыло и крема для рук, напротив, подорожали на 3-5%. Крема для лица выросли в цене на 9%.
Автолюбителей также коснулись финансовые перемены: цены на бензин выросли на 7%, на дизельное топливо - на 0, 4%.
Традиционно с началом курортного сезона подорожали авиабилеты. В мае скачок цен превысил 70%, билеты на поезда дальнего следования стоят на 7% больше.
Путевки в Крым и курорты Черного моря туристам обойдутся теперь на 25% дороже, на отдых в Турции придется потратить на 15% больше. Экскурсионные туры по России также немного прибавили в цене - в среднем на 3%. А вот египетские курорты снизили стоимость своих путевок на 14 %.