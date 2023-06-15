На День города в Сыктывкаре “скорая” 8 раз выезжала к пьяным и один раз из-за обморока

В Сыктывкаре во время празднования Дня города один человек упал в обморок прямо на улице. Ему потребовалась скорая медицинская помощь. Об этом журналисту издания “Про Город” сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

В ведомстве отметили, что за 12 июня “скорая” помощь потребовалась восьми людям с алкогольным отравлением.