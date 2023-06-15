На День города в Сыктывкаре “скорая” 8 раз выезжала к пьяным и один раз из-за обморока

В Сыктывкаре во время празднования Дня города один человек упал в обморок прямо на улице. Ему потребовалась скорая медицинская помощь. Об этом журналисту издания “Про Город” сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.
В ведомстве отметили, что за 12 июня “скорая” помощь потребовалась восьми людям с алкогольным отравлением.
Во время празднования Дня города на уличных мероприятиях стало плохо одному человеку — он упал в обморок. Сыктывкарцы вызвали для него бригаду “скорой” помощи.
Вызовов скорой медицинской помощи из-за пьяных драк 12 июня не было.
Напомним, в День России и в День Города в Сыктывкаре случилось восемь ДТП, в трех из них пострадали люди. Одну аварию устроил тринадцатилетний подросток, которые ехал на мотоцикле и врезался в “Ладу”.