Будет белая полоса: Тамара Глоба назвала знак главного везунчика второй половины 2023 года

Речь идет о Тельцах. По прогнозам Глобы, во второй половине нынешнего года представители этого созвездия почувствуют себя победителями, у них будет получаться буквально все.

Как пояснила астролог, это связано с переходом в знак Тельца Юпитера. Эта планета, отметила Глоба, приносит успех, благополучие и процветание.