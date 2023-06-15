В Коми отправят в колонию экс-начальников крупной нефтегазовой компании

В Усинске наказали двух бывших работников крупной компании по добыче газа и нефти. Они собирали откаты с компаний-подрядчиков.
Как выяснилось в суде, двое работников занимали должности начальников отделов нефтедобывающей компании, на протяжении нескольких лет получали откаты от представителей подрядных организаций. Деньги они получали банковскими переводами и наличными.
Один из фигурантов уголовного дела за все время получил 33 миллиона рублей, второй - 5 миллионов рублей. В ходе судебного заседания свою вину мужчины не признали.
Ранее стало известно, что в столице Коми наказали студента-египтянина, который управлял автомобилем без надлежащей регистрации и не собирался платить штрафы. Дело дошло до суда, где решили дать нарушителю 30 часов обязательных работ. Отмечается, что с начала 2023 года студенту назначили уже восемь штрафов от ГИБДД. Фактически он выплатил только один.