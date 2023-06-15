В Коми отправят в колонию экс-начальников крупной нефтегазовой компании

В Усинске наказали двух бывших работников крупной компании по добыче газа и нефти. Они собирали откаты с компаний-подрядчиков.

Как выяснилось в суде, двое работников занимали должности начальников отделов нефтедобывающей компании, на протяжении нескольких лет получали откаты от представителей подрядных организаций. Деньги они получали банковскими переводами и наличными.