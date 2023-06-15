Суд заставил студента-египтянина бесплатно благоустраивать Сыктывкар

В Сыктывкаре наказали студента из Египта, который управлял автомобилем без надлежащей регистрации и не собирался платить штрафы. Об этом рассказали в отделении федеральной службы судебных приставов.
Должник проживает в Сыктывкаре, так как получает высшее образование в одном из вузов города. В отношении гостя из теплой страны начали исполнительное производство за то, что он неоднократно управлял автомобилем без регистрации в надлежащем порядке. Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
Тем не менее, гасить долг египтянин не спешил. Спустя два месяца на него составили протокол об уклонении от наказания, из-за чего дело дошло до суда, где решили дать нарушителю 30 часов обязательных работ.
Отмечается, что с начала 2023 года студенту назначили уже восемь штрафов от ГИБДД. Фактическим он выплатил только один — 800 рублей за управлением автомобилем без полиса ОСАГО.