Врачи назвали самый опасный разрушительный для здоровья сосудов продукт

Врач рассказали о самых вредных продуктах, которые есть в каждом холодильнике, но от которых стоит как можно скорее отказаться. Именно они могут нанести серьезный вред, передает "РГ".

Эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова заявляет следующее:

"Я бы отказалась полностью от такого процесса приготовления пищи, как жаренье. А также от сахара, свела к минимуму алкоголь, естественно, не надо курить. Желательно не пить соков, газировку. Уберите колбасы из своего холодильника. Я не помню, когда я ела колбасу. Есть прекрасный способ — запечь кусок мяса, порезать его. Это лучше любой колбасы. И вкусно, и полезно, и сытно", — отметила врач.

Важно и то, как вы едите. Помимо тщательного пережевывания пищи рекомендуется во время еды ни на что не отвлекаться.