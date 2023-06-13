Вовсе не вреден: диетолог объяснил, почему не стоит отказываться от майонеза

Несмотря на высокую жирность, майонез может быть полезным для здоровья за счёт содержащихся в нём растительных масел. Об этом рассказал диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Он подчеркнул, что полезным можно считать только майонез хорошей рецептуры. В нём есть холестерин, содержащийся в яичных желтках. Это вещество благотворно влияет на работу организма.