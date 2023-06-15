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К началу учебного года в Коми завершат ремонт трех школ

К началу учебного года в Коми завершат ремонт трех школ

Исполняющая обязанности министра образования и науки Коми Наталья Якимова рассказала, как идет реконструкция трех школ в Корткеросском районе. Ожидается, ремонт завершат к началу учебного года.

Уточняется, что речь идет о школах в поселках Подтыбок, Подъельск и Приозерный. Учреждения стали частью программы "Модернизация школьных систем образования".

"Пообщались с подрядчиками, обсудили проблемные моменты и графики выполнения работ. Наша совместная задача - завершить ремонты до начала нового учебного года", — отметила она.

В настоящий момент ремонт проходит также в школах Ухты, Сыктывкара, Троицко-Печорского, Усть-Цилемского районов, а также в Воркуте.

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