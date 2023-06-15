К началу учебного года в Коми завершат ремонт трех школ

Исполняющая обязанности министра образования и науки Коми Наталья Якимова рассказала, как идет реконструкция трех школ в Корткеросском районе. Ожидается, ремонт завершат к началу учебного года.

Уточняется, что речь идет о школах в поселках Подтыбок, Подъельск и Приозерный. Учреждения стали частью программы "Модернизация школьных систем образования".