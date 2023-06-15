Госсовет Коми поддержал возобновление индексации выплат работающим пенсионерам

14 июня в Госсовете Коми поддержали проект обновленного закона о страховых пенсиях. Согласно ему, в России возобновится индексация страховой пенсии и фиксированной доплаты к ней, а также произойдет перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам.

По словам зампредседателя комитета Госсовета по социальной политике Андрея Климушева, этот вопрос неоднократно поднимался избирателями и проблему необходимо решить, чтобы восстановить равенство пенсионеров. С 2015 года перерасчет страховой пенсии по старости для работающих граждан дает увеличение выплаты всего на 3 балла максимум, тогда как при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении пенсии максимум составляет 10 баллов, передает БНК.