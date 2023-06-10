Пенсионеры Крайнего севера получат новые выплаты

Для пенсионеров районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей вводят новые правила выплаты компенсации за проезд. Срок принятия решения по выплате компенсации хотят уменьшить с десяти до пяти рабочих дней. Соответствующий проект постановления правительства появился на портале нормативных актов.

По закону, пенсионеры-северяне могут получить компенсацию за проезд один раз в два года.

Что касается срока рассмотрения заявления о компенсации, то после принятия законопроекта он составит, как и прежде, десять дней только в случае, если вовремя не поступят данные, необходимые для назначения выплаты. В остальных случаях срок сократят до пяти дней.