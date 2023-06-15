Владельцам беспилотников в Коми облегчат жизнь

В рамках Петербургского экономического форума заключено соглашение между региональным Минэкономразвития и научно-исследовательским центром «Аэроскрипт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Соглашение существенно упростит жизнь владельцам квадракоптеров и позволит использовать беспилотники без личного обращения в органы местного самоуправления и Федеральное агентство воздушного транспорта
Как отметил Министр экономического развития и промышленности Республики Коми Евгений Пономаренко, жители региона смогут согласовывать полеты беспилотников с помощью приложения в телефоне “Небосвод”. Кроме этого, информационная платформа дает возможность отследить движение устройства.
Напомним, ранее для аварийно-спасательной службы Сыктывкара, столичная мэрия закупила квадракоптеров на сумму более 120 тысяч рублей. Как заявили в Профессиональной аварийно-спасательной службе города, у беспилотников широкий спектр применения среди спасателей. Они идеальны в поиске и мониторинге ситуации. Одна из сыктывкарских пожарных частей уже активно использует устройство в своей работе.