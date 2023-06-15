Владельцам беспилотников в Коми облегчат жизнь

В рамках Петербургского экономического форума заключено соглашение между региональным Минэкономразвития и научно-исследовательским центром «Аэроскрипт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соглашение существенно упростит жизнь владельцам квадракоптеров и позволит использовать беспилотники без личного обращения в органы местного самоуправления и Федеральное агентство воздушного транспорта