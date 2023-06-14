"Зарабатывать вы будете много": Кажетта Ахметжанова предрекла этим знакам гору денег

Овны, Раки и Водолеи могут стать богаче, если правильно используют шансы, подаренные судьбой. Об этом заявила известная шаманка Кажетта Ахметжанова.

По словам ясновидящей, Овнам следует уделять внимание деталям, так как фаза для преумножения капитала будет длиться до начала июля. Ракам же поступят интересные предложения. Кроме того, ваши успехи заметят на работе. Не исключается крупная премия или прибавка к окладу, пишет "Телепрограмма". Водолеям шаманка предрекла финансовые поступления, однако, они будут небольшие. Вы сможете прекрасно провести выходные или обновить гардероб.