В Коми из окон выпало уже трое детей: как спасти жизнь своего ребенка

13 июня в столице Коми маленькая девочка выпала из окна. Она скончалась от травм на месте до приезда медиков. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как избежать трагедии и что делать, если падение уже произошло.
Случаи падения за 2023 год
За 2023 в Коми зафиксировано уже три случая падения ребенка из окна. Два из них обернулись летальным исходом.
6 февраля 17-летний мальчик из Сыктывкара упал с высоты и трагически погиб до приезда “скорой”. Об этом сообщили в Минздраве.
16 мая в столице Коми из окна выпала двухлетняя девочка. Она оперлась на москитную сетку, сорвалась и упала. Медикам удалось ее спасти, сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.
13 июня в столице Коми из окна многоэтажного дома выпала девочка. Падение произошло с высокого этажа, ребенок погиб на месте до приезда скорой помощи. Сейчас по этому делу ведется проверка и выясняются обстоятельства случившегося.
Мнение врача
Заместитель главного врача по медчасти Коми детской республиканской больницы Ольга Тарбеева рассказала, что ребенка ни в коем случае нельзя оставлять одного:
“На сегодняшний день множество детских травм происходит из-за недосмотра родителями. Ребенка ни в коем случае нельзя оставлять одного. Часто из-за этого происходят падения из окон. Таких случаев становится больше в период каникул, так как дети чувствуют свободу, а родители из-за своей занятости не всегда могут за ними уследить”.
Ольга объяснила, что делать, если ребенок уже выпал из окна:
“К сожалению, в этом сезоне мы отмечаем рост травм. Каждый раз мы просим обратить внимание родителей на то, что москитные сетки не защищают от падений из окон. Ни в коем случае нельзя рассчитывать, что они спасут ребенка от падения. Если кататравма уже произошла, то в первую очередь необходимо вызывать медицинскую помощь, не стоит переоценивать свои возможности — иногда вы можете сделать только хуже. Сначала всегда нужно вызывать “скорую”, а затем уже оказывать первую помощь самостоятельно. Часто при падениях происходят тяжелые травмы, в таком случае можно сильно навредить пострадавшему при самостоятельных манипуляциях”.
Мнение администрации
Администрация Сыктывкара составила специальные карточки с рекомендациями для родителей, чтобы предостеречь детей от кататравмы:
“Не оставляйте детей без присмотра даже на короткий срок. Открывайте окна в режиме проветривания, а не полностью. Не рассчитывайте на москитные сетки — они не предназначены для защиты от падений. Установите на окна и балконные двери специальные ограничители — это не позволит открыть их ребенку более чем на несколько сантиметров. Отодвиньте подальше от окон всю мебель, чтобы ребенок не мог туда забраться. Объясните детям и регулярно напоминайте, что играть рядом с открытыми окнами и на подоконнике опасно!”
Какую защиту поставить на окна
Сотрудники сыктывкарской компании “Северные окна” рассказали, какую защиту лучше поставить на окна, чтобы предостеречь ребенка от травмы:
“Лучше всего поставить на окно детский блокиратор. Он максимально надежный, стоит 300 рублей. Также для детской безопасности рекомендуем использовать ограничитель с тросом, он стоит 400 рублей. При покупке важно обратить внимание на то, что трос должен быть максимально прочным и широким. Кроме этого, можно поставить на окно замок “Интерика” — он самый качественный и надежный, стоит 400 рублей. Он позволяет заблокировать окно, чтобы ребенок его не открыл. Такие приспособления сразу на окна не ставятся, но их можно приобрести дополнительно, это дает возможность выбрать то, что нужно именно вам”.