В Коми из окон выпало уже трое детей: как спасти жизнь своего ребенка

13 июня в столице Коми маленькая девочка выпала из окна. Она скончалась от травм на месте до приезда медиков. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как избежать трагедии и что делать, если падение уже произошло.

Случаи падения за 2023 год

За 2023 в Коми зафиксировано уже три случая падения ребенка из окна. Два из них обернулись летальным исходом.

6 февраля 17-летний мальчик из Сыктывкара упал с высоты и трагически погиб до приезда “скорой”. Об этом сообщили в Минздраве.

16 мая в столице Коми из окна выпала двухлетняя девочка. Она оперлась на москитную сетку, сорвалась и упала. Медикам удалось ее спасти, сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

13 июня в столице Коми из окна многоэтажного дома выпала девочка. Падение произошло с высокого этажа, ребенок погиб на месте до приезда скорой помощи. Сейчас по этому делу ведется проверка и выясняются обстоятельства случившегося.

Мнение врача

Заместитель главного врача по медчасти Коми детской республиканской больницы Ольга Тарбеева рассказала, что ребенка ни в коем случае нельзя оставлять одного:

“На сегодняшний день множество детских травм происходит из-за недосмотра родителями. Ребенка ни в коем случае нельзя оставлять одного. Часто из-за этого происходят падения из окон. Таких случаев становится больше в период каникул, так как дети чувствуют свободу, а родители из-за своей занятости не всегда могут за ними уследить”.

Ольга объяснила, что делать, если ребенок уже выпал из окна: