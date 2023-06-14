"Когда пришли результаты, я заплакала": стобалльники ЕГЭ из Коми рассказали свои истории

Выпускники Коми уже успели узнать первые результаты ЕГЭ. Пока известны лишь итоги тестов по химии, географии и литературе, но именно среди этих предметов нашлись и первые стобалльники. Ими оказались девять выпускников из Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Печоры. Четверо из них рассказали свои истории о том, как они готовились, чтобы сдать на все 100.

Выпускница школы №16 города Сыктывкара Юлиана Игушева намерена стать врачом. Именно она оказалась в числе тех, кто сдал ЕГЭ по химии на высший балл. Девушка рассказала о своей подготовке и дала совет тем, кто только собирается сдавать предмет в следующем году:

Когда пришли результаты, я заплакала. В этот момент нет слов, одни эмоции... К химии я готовилась два года, практически с нуля, пришлось вложить много сил, чтобы добиться высокого результата. Готовилась я без репетитора, но во многом мне помогала учитель химии Майя Вячеславовна, за что я ей очень благодарна. Всем ребятам, которым только предстоит столкнуться с ЕГЭ, я советую никогда не опускать руки. Идите к цели маленькими шагами, но не останавливайтесь, не бросайте подготовку, даже если будет сложно, верьте в себя и в свои силы, занимайтесь подготовкой регулярно, но не забывайте отдыхать, — поделилась советом Юлиана.

Ученица школы №1 из Печоры, а ныне выпускница и стобалльница Дарья Гадан, рассказала, что поможет будущим выпускницам достичь успеха в экзамене по химии: