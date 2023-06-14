"Когда пришли результаты, я заплакала": стобалльники ЕГЭ из Коми рассказали свои истории

Выпускники Коми уже успели узнать первые результаты ЕГЭ. Пока известны лишь итоги тестов по химии, географии и литературе, но именно среди этих предметов нашлись и первые стобалльники. Ими оказались девять выпускников из Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Печоры. Четверо из них рассказали свои истории о том, как они готовились, чтобы сдать на все 100.
Выпускница школы №16 города Сыктывкара Юлиана Игушева намерена стать врачом. Именно она оказалась в числе тех, кто сдал ЕГЭ по химии на высший балл. Девушка рассказала о своей подготовке и дала совет тем, кто только собирается сдавать предмет в следующем году:
Когда пришли результаты, я заплакала. В этот момент нет слов, одни эмоции... К химии я готовилась два года, практически с нуля, пришлось вложить много сил, чтобы добиться высокого результата. Готовилась я без репетитора, но во многом мне помогала учитель химии Майя Вячеславовна, за что я ей очень благодарна. Всем ребятам, которым только предстоит столкнуться с ЕГЭ, я советую никогда не опускать руки. Идите к цели маленькими шагами, но не останавливайтесь, не бросайте подготовку, даже если будет сложно, верьте в себя и в свои силы, занимайтесь подготовкой регулярно, но не забывайте отдыхать, — поделилась советом Юлиана.
Ученица школы №1 из Печоры, а ныне выпускница и стобалльница Дарья Гадан, рассказала, что поможет будущим выпускницам достичь успеха в экзамене по химии:
Именно любовь к такому интересному предмету, как химия, помогла мне добиться высокого результата. К ЕГЭ по химии я готовилась с репетитором. Считаю, что в подготовке к экзамену важно наличие мудрого и опытного наставника, знающего своё дело. Химии я уделяла много времени, и к такому высокому результату я была не готова. Ожидала, что наберу около 90 баллов, но получилась вот такая красивая цифра — 100. Хочу посоветовать тем, кто собирается сдавать ЕГЭ, помнить, что нужно своевременно начинать подготовку к экзамену и подойти к этому делу серьёзно, но без паники. Главное в подготовке — систематизация знаний и распределение времени, — отметила Дарья.
Дарья также призналась, что уже определилась с будущей профессией:
Я планирую поступать в медицинский университет. Хотела быть врачом с пяти лет, а интерес к химии появился уже в начальной школе. Меня никто не отговаривал, а сейчас уже и не получится — буду поступать в мед.
Воспитанник физико-математического лицея-интерната Федор Лукошенко тоже планирует связать свою жизнь с медициной. Федор поделился своим эмоциями от опыта сдачи экзамена по химии на максимальный балл.
Я много времени посвящаю учебной деятельностью, увлекаюсь химией и биологией. Свою подготовку я начал ещё с 8 класса, именно тогда я полюбил химию, стал заниматься олимпиадным движением. Но к ЕГЭ интенсивно готовился только последний год обучения, постоянно решал варианты и тематические задания, занимался интенсивно как в лицее, так и с репетитором, однако понял, что если сам ничего не будешь делать дома, то никакой учитель не поможет сдать ЕГЭ на максимальный балл. Меня поддерживали мои замечательные учителя: Светлана Ивановна Канева и Оксана Романовна Мазурская. Они наставляли меня на верный путь, всегда помогали с трудностями. Когда я узнал результаты экзамена, то я буквально прыгал от счастья, вскоре начал звонить всем своим близким, учителям и сообщать им радостную новость. В планах у меня поступить в ведущие вузы страны, хочу стать врачом, скорее всего, хирургом, — рассказал Федор.
Выпускница школы № 12 г. Сыктывкар Таисия Захарова сообщила, каким для нее был экзамен по литературе.
"Да, я сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов! Думаю, такого результата не было бы без неподдельной любви к литературе. К экзамену я готовилась не самостоятельно. Я посещала факультативы по литературе в школе и онлайн-занятия в СГУ. По моему мнению, самостоятельная подготовка к экзамену имеет место быть, но лучше заниматься с педагогами и репетиторами. Это опытные, знающие люди, которые смогут дать хорошую и качественную подготовку. К экзамену меня готовила учительница русского языка и литературы Людмила Ивановна и педагог онлайн-курса в СГУ Валентина Кимовна. Планировала сдать экзамен на 80+, цели сдать на высший балл перед собой не ставила. Я была уверена в своих знаниях, но к такому высокому результату не была готова! Будущим выпускникам хочу посоветовать, не упускать возможность подготовиться заранее, без качественной подготовки экзамен сдать гораздо сложнее. Однако не стоит чрезмерно нагружать себя, нужно научиться распределять время так, чтобы оставалась возможность отдохнуть. Такое умение пригодится не только для сдачи экзамена, но и в дальнейшей жизни", — рассказала Таисия.