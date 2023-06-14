Девять выпускников из Коми сдали ЕГЭ по химии и литературе на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по химии и литературе в Коми. Высший бал удалось набрать сразу нескольким выпускникам. Всего их оказалось девять, сообщили в Министерстве образования республики.
Так, с химией на 100 баллов справились шесть 11-классников, с литературой - трое. Высший балл по химии получили шесть выпускников из Сыктывкара, Ухты Печоры и Воркуты:
- Федор Лукошенко (Физико-математический лицей-интернат),
- Юлиана Игушева (средняя общеобразовательная школа № 16 Сыктывкар),
- Карина Чечёткина (Физико-математический лицей-интернат),
- Елизавета Артеева (Ухтинский технический лицей им. Г. В. Рассохина, Ухта)
- Дарья Гадан (Гимназия № №1, Печора)
- Азамат Токтосунов (средняя общеобразовательная школа №14, Воркута).
Отличный результат на ЕГЭ по литературе показали три выпускника Коми из Сыктывкара и Воркуты:
- Таисия Захарова (средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого, Сыктывкар),
- Полина Богинская (средняя общеобразовательная школа №35 с углубленным изучением отдельных предметов, Воркута),
- Ирина Григорьева (обучающаяся СПО, Сыктывкар).
Экзамены по химии, географии и литературе состоялись 26 мая. Минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе — 32, по химии – 36.