Девять выпускников из Коми сдали ЕГЭ по химии и литературе на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по химии и литературе в Коми. Высший бал удалось набрать сразу нескольким выпускникам. Всего их оказалось девять, сообщили в Министерстве образования республики.

Так, с химией на 100 баллов справились шесть 11-классников, с литературой - трое. Высший балл по химии получили шесть выпускников из Сыктывкара, Ухты Печоры и Воркуты: