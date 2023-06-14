Ухтинец выплатил налоги и штрафы только после ареста его Mercedes-Benz

В Ухте, чтобы заставить нарушителя выплатить налоги и штрафы, судебным приставам пришлось забрать его машину. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Республике Коми.
Как уточнили в ведомстве, мужчина 1969 года рождения "накопил" 13 исполнительных производств. Задолженность перед государством превысила 230 тысяч рублей.
Должнику ограничили выезд за границу, запретили регистрировать на свое имя дорогие иномарки, а на его счета наложили денежные взыскания. Однако даже это никак не повлияло на ухтинца. Мужчина продолжал скрываться от приставов. Он не проживал по адресу, указанному в исполнительных документах, а потому искать горожанина пришлось специальному розыскнику. В конце концов ухтинец явился в отделение судебных приставов, приехав в учреждение на своём Mercedes-Benz. Машину немедленно арестовали. Расставаться с иномаркой не захотел и уже через пару дней выплатил не только налоги и штрафы, но и исполнительский сбор — всего 245 тысяч рублей. Средства направлены в бюджет, а в отношении мужчины завершены все производства и сняты ограничения.