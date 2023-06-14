Ухтинец выплатил налоги и штрафы только после ареста его Mercedes-Benz

В Ухте, чтобы заставить нарушителя выплатить налоги и штрафы, судебным приставам пришлось забрать его машину. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Республике Коми.

Как уточнили в ведомстве, мужчина 1969 года рождения "накопил" 13 исполнительных производств. Задолженность перед государством превысила 230 тысяч рублей.