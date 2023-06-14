За неделю в Коми поймали 91 пьяного водителя

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, за минувшую неделю в Республике Коми сотрудники ГАИ задержали 91 нетрезвого водителя. При этом в десяти случаях нарушители были пойманы повторно. Теперь им грозит уголовная ответственность.
В ведомстве также отметили, что больше половины нарушений пришлись на выходные и праздничные дни: 53 водителя управляли авто откровенно пьяными или отказались проходить медицинское освидетельствование.
Напомним, ранее в Инте жители города не дали пьяному водителю сесть за руль. Нетрезвый мужчина наехал на ограждение, в результате чего у машины оторвало бампер. Он вышел из авто, чтобы забрать деталь и продолжить путь. Однако нарушителя остановили прохожие. Они вызвали полицию. В итоге сотрудники Госавтоинспекции отправили водителя на медицинское освидетельствование, а горожанам за проявленную бдительность вручили благодарственные письма.