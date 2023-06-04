Жители Коми поймали пьяного водителя

В Инте пьяный водитель потерял бампер. Это заметили местные жители и не дали нарушителю повторно сесть за руль. Об этом сообщает БНК.

Интинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на ограждение, из-за чего на машине сорвало бампер. Это произошло на улице Мира в районе дома №4. Когда водитель Toyota Land Cruiser вернулся за ним, проходящие мимо граждане остановили его и не дали покинуть место происшествия. Они вызвали полицию, после чего сотрудники ГАИ задержали молодого правонарушителя и провели освидетельствование. Неравнодушным прохожим вручили благодарственные письма.