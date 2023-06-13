Сотрудники ОМОН "Арктика" провели учения в Воркуте

Росгвардейцы Коми прошли недельные учения на полевом выходе в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Коми.
Сотрудники ОМОН "Арктика" оттачивали боевые навыки – это инженерная, огневая, топографическая, тактическая и медицинская подготовки. Отдельным блоком проходили тренировки тактико-ситуационных стрельб: силовики отрабатывали стрельбу из автомата, пулемета и пистолета при ограниченной видимости из различных положений.
Кроме того, в рамках учений росгвардейцы закрепили тактику действий при поиске и задержании условных вооруженных преступников. Штурмовая группа ОМОН сначала заблокировала территорию нахождения условного врага, а после обезвредила противника.
Напомним, ранее в столице Коми силовики региона провели плановые учения с использованием имитационных средств. Сыктывкарцы могли слышать звуки холостых выстрелов на улицах Громова, Петрозаводской и Восточной.