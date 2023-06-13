Сыктывкарку, страдающую нарушением памяти, нашли меньше, чем за сутки

71-летнюю сыктывкарку Татьяну Голованову нашли меньше, чем за сутки. Информация об этом появилась в социальной сети поискового отряда "Лиза Алерт".

Напомним, вчера, 12 июня, в СМИ и социальных сетях региональных пабликов распространились ориентировки пропавшей сыктывкарки. В описании было указано, что женщина страдает провалами в памяти. Она ушла из дома утром 11 июня и не вернулась.