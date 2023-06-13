Сыктывкарку, страдающую нарушением памяти, нашли меньше, чем за сутки

71-летнюю сыктывкарку Татьяну Голованову нашли меньше, чем за сутки. Информация об этом появилась в социальной сети поискового отряда "Лиза Алерт".
Напомним, вчера, 12 июня, в СМИ и социальных сетях региональных пабликов распространились ориентировки пропавшей сыктывкарки. В описании было указано, что женщина страдает провалами в памяти. Она ушла из дома утром 11 июня и не вернулась.
Благодаря помощи неравнодушных жителей столицы Коми пенсионерку нашли и доставили домой. Поисковый отряд благодарит всех за помощь.
Напомним, ранее в Сосногорске пропала Юлия Мельхова. К поиску пропавшей девушки подключилась полиция города.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, серые глаза, русые волосы.
Граждан, владеющих какой-либо информацией о месте нахождения Юлии Мельховой, просим обратиться по телефонам: 8 (82149) 56701, 102.