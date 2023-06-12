В Сыктывкаре пропала 71-летняя зеленоглазая женщина

Поисковый отряд "Лиза Алерт" разыскивает Татьяну Голованову 1952 года рождения. О ней ничего неизвестно с 11 июня.

Приметы: рост 155 см., нормального телосложения, черные волосы, зеленые глаза.

Предположительно пропавшая может быть одета в бордовую кофту и штаны. С собой белая сумка.

"Лиза Алерт" просит сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.