В Сыктывкаре пропала 71-летняя зеленоглазая женщина

Поисковый отряд "Лиза Алерт" разыскивает Татьяну Голованову 1952 года рождения. О ней ничего неизвестно с 11 июня.
- Приметы: рост 155 см., нормального телосложения, черные волосы, зеленые глаза.
- Предположительно пропавшая может быть одета в бордовую кофту и штаны. С собой белая сумка.
"Лиза Алерт" просит сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.
Напомним, ранее успешно завершились поиски 50-летней сыктывкарки Татьяны Клочковой. Женщину удалось найти всего за два дня. Поисковики выразили благодарность всем неравнодушным, кто принимал участие в поисках. Подробности места нахождения жительницы столицы Коми не разглашаются.