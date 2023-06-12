Жители Коми встретили на трассе двух озорных медведей

Жители Коми, проезжающие село Озъяг в Усть-Куломском районе на машине, встретили двух медведей. Молодые косолапые попали на видео, где они веселились, бегая по дороге.

В отличие от других мишек, этим двое не клянчили еду и не валялись на обочинах. Он вовсю бегали по трассе то в одну сторону, то в другую, и перепрыгивали через ограждения. Очевидцы сумели снять происходящее на камеру: