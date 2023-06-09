Возле отеля в Египте, где погиб россиянин, поймали акулу-убийцу

Спасатели выловили акулу, которая плавала возле пляжа отеля Dream Beach в Хургаде, где сегодня погиб россиянин. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев. Береговая охрана опасается, что в ближайшее время туда может приплыть ещё больше морских хищниц, привлечённых следами крови.

По словам одной из туристок, сначала акула откусила ногу 23-летнему россиянину Владимиру Попову, а потом и унесла его полностью под воду. Сейчас на всех пляжах Хургады из моря экстренно выгоняют отдыхающих. Судя по всему, заплыть поближе к людям акула могла из-за отсутствия защитных сеток, которые могут помешать им.