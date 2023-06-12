В Коми на обустройство пожарных водоемов выделят 10 млн рублей

В 2023 году на обустройство пожарных водоемов в регионе направят 10 млн рублей. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на председателя комитета ГО и ЧС по Республике Коми Александра Бурцева. К 2025 году на реализацию проекта в бюджете запланировано 50 млн рублей.



Бурцев в своем докладе сообщил, что в муниципалитетах Коми в ремонте нуждается 336 водоемов. Чтобы привести в порядок хотя бы половину из них, требуется около 70 млн рублей. Один из вариантов финансирования - наказы избирателей. В минувшем году благодаря этому направлению 13 объектов обрели новую жизнь. Кроме того, за последние два года 22 объекта отремонтировали в рамках "Народного бюджета" .



Ранее замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Павел Азаренков отчитался о подготовке региона к пожароопасному периоду. Среди прочих он заявил о готовности аншлагов, организации минирализованных полос, а также об устройстве зон отдыха для любителей леса.