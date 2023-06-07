В Коми почти все лесные пожары потушили в первые сутки

Как сообщили в пресс-службе правительства Республики Коми, с начала наступления пожароопасного сезона в регионе потушили 17 пожаров, при этом с 16 из них удалось справиться в первые сутки после обнаружения. За прошедшую неделю зафиксирован единственный случай возникновения лесного пожара в Сосногорском районе площадью 0,1 га.



Замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Павел Азаренков в своем докладе отметил, что пожары в этом году охватили территорию более 40 га. Этот показатель в 10 раз меньше, чем в минувшем году.



Чиновник также проинформировал о работе ведомства по противопожарному обустройству лесных территорий: установлены 154 аншлага, прочищены и организованы более 300 км минерализованных полос. А для любителей леса обустроены специальные зоны для отдыха.



Напомним, в начале мая сразу в четырех районах Коми объявили чрезвычайную пожароопасность класса V. В их числе Койгородский, Усть-Куломский, Корткеросский, Удорский районы.