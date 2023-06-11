Коми потратит 300 миллионов на новый транспорт

В Коми поступят 40 новых автобусов. Об это сообщил Владимир Уйба.

Министерство транспорта РФ одобрило Республике Коми заявку на 300 миллионов рублей. На эти деньги не только в столицу, но и в Ухту, Печору, Ижемский, Троицко-Печорский и Усть-Цилемский районы прибудут современные автобусы.

Ранее поступила информация о приёме заявок на пассажирский транспорт и были установлены лимиты. Бюджет исходил из числа жителей регионов. Правительство Республики часто участвует в программах по улучшению качества жизни населения. Как говорит, Владимир Уйба, приоритетом есть и будет комфорт и безопасность.