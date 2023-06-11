Семьям участников СВО подарят участки

В Коми планируется отдавать землю семьям участников СВО. На портале общественного обсуждения проектов нормативных актов были опубликованы поправки, которые касались вопросов земельных отношений.

Правки включают в себя расширения списка тех, кто получит участок бесплатно. Использовать землю можно будет для личного подсобного хозяйства и строительства дома. Возможность получить площадь есть у добровольцев, контрактников, мобилизованных, а также у семей погибших или пропавших без вести солдат. Обсуждение нововведения закончится 18 июня.