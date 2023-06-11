В Коми проходят работы по консервации храмов

В Ижме началась консервация храма Преображения Господня. Об этом сообщает глава Ижемского района.
Руководитель процесса Сергей Седов рассказал, как проходит работа над храмом. Сначала защитят фундамент от внешних факторов с помощью отмостки, затем оборудуют водоотводы, установят леса, заменят крышу и укрепят стены. Всё это осуществляется по программе консервации объектов культурного наследия, добиться, чтобы Ижма вошла туда было непросто. Над храмом трудятся строители «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».
Также проект по сохранению культурных объектов сейчас реализуется в деревне Мошъюга этого же района. Там уже завезли материалы для нового этапа консервации деревянной колокольни, построенной ещё в 1884 году.