В Коми проходят работы по консервации храмов

В Ижме началась консервация храма Преображения Господня. Об этом сообщает глава Ижемского района.

Руководитель процесса Сергей Седов рассказал, как проходит работа над храмом. Сначала защитят фундамент от внешних факторов с помощью отмостки, затем оборудуют водоотводы, установят леса, заменят крышу и укрепят стены. Всё это осуществляется по программе консервации объектов культурного наследия, добиться, чтобы Ижма вошла туда было непросто. Над храмом трудятся строители «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».