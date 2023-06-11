Могут потерять любовь и деньги: Тамара Глоба назвала главного неудачника лета 2023 года

Популярный российский астролог Тамара Глоба предрекла одному из знаков зодиака лето неудач. Они затронут тех, кто родился Львами и могут обернуться множественными потерями.

Во-первых, представители этого знака могут лишиться своих денежных поступлений. Но помимо этого, они понесут потери во взаимоотношениях с окружающими. Неудивительно, что из-за этого Львы могут сильно разнервничаться и даже сорвать на ком-то свое отчаяние и злость.