Уже с 1 июля: кто из россиян больше не будет платить за жилье и коммунальные услуги

Стало известно, из россиян кому больше не придется платить за жилье и коммунальные услуги в 2023 году. С 1 июля 2023 года в России вступают в силу новые правила, упрощающие взаимоотношения льготников с системой ЖКХ. Время установления льгот россиянина не будет превышать 10 дней, сообщает "Парламентская газета".
Так, все лица, имеющие право на льготы, в том числе ветераны войны, инвалиды, пострадавшие от радиационных аварий, смогут обращаться за установлением льгот через "Госуслуги" и непосредственно через Департамент социальной защиты населения. Решение должно быть принято в течение 10 дней.
Участники Великой Отечественной войны, фронтовики, их вдовы, ветераны войны, инвалиды войны, блокадники Ленинграда, семьи с детьми и многодетные семьи имеют право на 30-50% скидку на оплату электроэнергии.
Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы Труда и члены их семей, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей оплачивают счета за жилье и электроэнергию не в полном объеме, скидка составляет 100%.
Поэтому с 1 июля этого года все федеральные льготники в течение 10 дней получат ответ о новых платежах за жилье и коммунальные услуги и смогут узнать, сколько составит их скидка.