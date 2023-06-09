Уже с 1 июля: кто из россиян больше не будет платить за жилье и коммунальные услуги

Стало известно, из россиян кому больше не придется платить за жилье и коммунальные услуги в 2023 году. С 1 июля 2023 года в России вступают в силу новые правила, упрощающие взаимоотношения льготников с системой ЖКХ. Время установления льгот россиянина не будет превышать 10 дней, сообщает "Парламентская газета".

Так, все лица, имеющие право на льготы, в том числе ветераны войны, инвалиды, пострадавшие от радиационных аварий, смогут обращаться за установлением льгот через "Госуслуги" и непосредственно через Департамент социальной защиты населения. Решение должно быть принято в течение 10 дней.