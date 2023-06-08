Накроет денежный дождь: Глоба предрекла богатство одному из знаков зодиака

По прогнозу известного российского астролога Тамары Глобы, одному из знаков зодиака настолько повезет в материальном плане, что денег ему хватит на несколько лет вперед - до 2026 года. Такая удача неожиданно свалится на голову Скорпионов.

А все благодаря резкому повышению на работе, которое ожидает их в ближайшее время. Поднявшись по карьерной лестнице, Скорпионы за полгода сумеют создать себе такую финансовую подушку безопасности, что их положению вряд ли сможет кто-то навредить. Поэтому о проблемах с деньгами они смогут на долгое время позабыть.