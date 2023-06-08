Накроет денежный дождь: Глоба предрекла богатство одному из знаков зодиака

По прогнозу известного российского астролога Тамары Глобы, одному из знаков зодиака настолько повезет в материальном плане, что денег ему хватит на несколько лет вперед - до 2026 года. Такая удача неожиданно свалится на голову Скорпионов.
А все благодаря резкому повышению на работе, которое ожидает их в ближайшее время. Поднявшись по карьерной лестнице, Скорпионы за полгода сумеют создать себе такую финансовую подушку безопасности, что их положению вряд ли сможет кто-то навредить. Поэтому о проблемах с деньгами они смогут на долгое время позабыть.
Ранее другой известный астролог, Василиса Володина, назвала самые важные даты июня 2023 года. Используйте эти дни, чтобы решить важные проблемы или запланировать важные дела.