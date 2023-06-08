В Воркуте возбудили уголовное дело из-за махинацией с северной пенсией

В Воркуте пенсионер из Таджикистана незаконно получил переплату пенсии более 1 млн рублей. По информации прокуратуры Коми, сотрудник органов внутренних дел Таджикистана после выхода на пенсию оформил прописку в городе Воркуте и в течение почти 10 лет получал северную надбавку. Как установило следствие, сразу после регистрации обвиняемый покинул полярный город.

Мужчину не раз уведомляли о необходимости проинформировать органы о смене места проживания, однако обвиняемый этого не стал. Теперь ему грозит делать уголовная ответственность по статье мошенничество при получении социальных выплат, совершенное в особо крупном размере. Добавим, это уже третий случай махинации с начала 2023 года.