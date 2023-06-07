Выяснилась причина массовых сбоев в работе интернета в Коми

Стали известны причины сбоев в работе интернета от провайдера “ТТК”. Как сообщили редакции издания “Про Город Сыктывкар” в пресс-службе компании, технические неполадки были по всей Республике Коми.

Напомним, 7 июня после полудня пользователи “ТТК” начали жаловаться на отсутствие интернет подключения. Кроме того, дозвониться на горячую линию было невозможно из-за высокой загруженности.

Компания “ТТК” заявила, что такие сбои были всему региону из-за повреждения интернет-кабеля.

“У ряда абонентов в Сыктывкаре и некоторых других городах Республики Коми могли наблюдаться ограничения в доступе к сервисам связи. Ограничения возникли из-за повреждения кабеля в ходе земляных работ сторонней организацией. В настоящее время наши технические специалисты завершили восстановительные работы, и сервисы связи вновь доступны абонентам. Благодарим за понимание”, — прокомментировали ситуацию в компании.

Однако, после восстановления интернета появились жалобы на скорость сети.