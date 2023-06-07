В Сыктывкаре наблюдаются массовые сбои в работе интернета

По всему Сыктывкару идут сбои интернета от провайдера "ТТК". У горожан уже более двух часов стоит рабочий процесс. Журналист издания "Про Город Сыктывкар" узнал, что произошло.
Сбои начались примерно в 12:30. Клиенты провайдера "ТТК" массово жалуются на отсутствие подключения к сети. Кроме того, дозвониться на горячую линию невозможно.
"Кто-то дозвонился до техподдержки? У меня работа встала! Когда появится интернет, почему федеральный номер отключен?", — возмущается Ирина Мажутко.
"Как всегда ТТК пробивает очередное дно. И не дозвониться, и на заявки в личном кабинете не реагируют, а интернета нет. А даже если и дозвонишься, то тебе честно-честно скажут, что на линии никаких проблем нет, это у тебя оборудование капризничает. Да-да, конечно, и так у всего города. Зато деньги списывать умеют, с этим у них никогда проблем нет. А на выполнение обязательств по договору можно и забить, да, ТТК? Списывать мы будем каждый день, доступ к интернету предоставлять через день, а решать проблему вообще никогда не будем", — пишет в соцсетях Станислав Старшинский.
Некоторые сыктывкарцы смогли связаться с менеджерами "ТТК" через "Вайбер".
"Зарегистрировано временное ограничение сервиса. Номер горячей линии недоступен из-за пиковой загруженности. Наши специалисты прикладывают максимальные усилия для скорейшего восстановления услуг", — прокомментировали ситуацию в " ТТК".