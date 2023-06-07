В Сыктывкаре наблюдаются массовые сбои в работе интернета

По всему Сыктывкару идут сбои интернета от провайдера "ТТК". У горожан уже более двух часов стоит рабочий процесс. Журналист издания "Про Город Сыктывкар" узнал, что произошло.

Сбои начались примерно в 12:30. Клиенты провайдера "ТТК" массово жалуются на отсутствие подключения к сети. Кроме того, дозвониться на горячую линию невозможно.

"Кто-то дозвонился до техподдержки? У меня работа встала! Когда появится интернет, почему федеральный номер отключен?", — возмущается Ирина Мажутко.