Баловень судьбы: Тамара Глоба назвала знак, на который свалит денежная лавина

Известный российский астролог Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, представители которого сорвут солидный денежный куш в ближайшее время. Отмечается, что они не будут нуждаться в финансах вплоть до 2026 года. Об этом сообщает Teleprogramma со ссылкой на РИА Новости. Речь идет о Скорпионах.

Астролог отмечает, что в ближайшее время родившимся под этим созвездием удастся получить повышение по карьерной лестнице. В первом полугодии Скорпионы укрепят финансовое положение. Денежных запасов хватит вплоть до 2026 года.