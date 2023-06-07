Баловень судьбы: Тамара Глоба назвала знак, на который свалит денежная лавина

Известный российский астролог Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, представители которого сорвут солидный денежный куш в ближайшее время. Отмечается, что они не будут нуждаться в финансах вплоть до 2026 года. Об этом сообщает Teleprogramma со ссылкой на РИА Новости.
Речь идет о Скорпионах.
Астролог отмечает, что в ближайшее время родившимся под этим созвездием удастся получить повышение по карьерной лестнице. В первом полугодии Скорпионы укрепят финансовое положение. Денежных запасов хватит вплоть до 2026 года.
Ранее астролог назвала еще один знак, который окажется главным везунчиком второй половины 2023 года. Речь идет о Тельцах. По прогнозам Глобы, во второй половине нынешнего года представители этого созвездия почувствуют себя победителями, у них будет получаться буквально все.