Жителей Коми предупредили о чрезвычайной пожароопасности

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, с 23 мая 2023 года в отдельных районах республики ожидается установление чрезвычайной пожароопасности V класса.
Комплексный показатель пожароопасности превысит критерий опасного явления. Районы республики: Койгородский, Сысольский, Усть-Куломский, Корткеросский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, г. Сыктывкар, Удорский, Троицко-Печорский, Ухтинский, Ижемский, Печорский.
В соответствии с прогнозом гидрометеорологического явления возможны следующие риски возникновения ЧС и происшествий:
- нарушение электроснабжения в населенных пунктах, на социально-значимых объектах и объектах другого назначения в связи с воздействием огня на опоры линий электропередачи;
- природные пожары в связи с чрезвычайно высоким классом пожароопасности;
- переход природного пожара на населенные пункты, объекты экономики и садоводческие участки в связи с быстрым развитием пожара при порывах ветра, неосторожным обращением с огнем.