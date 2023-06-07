В Коми на подготовку к новому учебному году направят более 2,5 мрд рублей

В 2023 году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из бюджета Коми направят более 2,5 млрд рублей. Об этом рассказал в своем обращении глава региона Владимир Уйба.

Губернатор отметил, что приоритетным направлением для финансирования станут укрепление материально-технической бaзы и создание безопасных условий для детей. Так, в школах и детских садах Коми на капитальные и текущие ремонты потратят более 160 млн рублей.