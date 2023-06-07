В Коми на подготовку к новому учебному году направят более 2,5 мрд рублей

В 2023 году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из бюджета Коми направят более 2,5 млрд рублей. Об этом рассказал в своем обращении глава региона Владимир Уйба.
Губернатор отметил, что приоритетным направлением для финансирования станут укрепление материально-технической бaзы и создание безопасных условий для детей. Так, в школах и детских садах Коми на капитальные и текущие ремонты потратят более 160 млн рублей.
На модернизацию школьных систем образования в проекте бюджета запланировано 165,2 млн рублей, еще 293,9 млн рублей выделят из федерального бюджета.
В девяти общеобразовательных организациях уже проводят капитальные ремонты. Спортзалы школ Инты, Печоры и Сосногорска преобразятся в рамках проекта "Успех каждого ребенка" - на ремонт для них направят 5,2 млн рублей.
В Зимстане (Усть-Куломский р-н), Хабарихе (Усть-Цилемский р-н) и Богородске (Корткеросский р-н) появятся новые уличные спортивные площадки.
Кроме того, в будущем году планируется строительство единого образовательного комплекса в Выльгорте (на 550 учеников и 200 воспитанников), детского сада в деревне Бакур Ижемского района (на 100 воспитанников). Ещё одна школа появится и в столице Коми (на 825 учеников). Уже сейчас идёт строительство школы-сада в селе Усть-Ижма и двух школ в Емвале и Ижме. В будущем учреждения смогут принять более полутора тысяч детей.
В поселке Озерный Печорского района стартовало строительство детского сада.
Напомним, ранее в Сыктывкаре из-за масштабных ремонтов закрылось несколько школ. Региональное Министерство образования и мэрия города рассматривают варианты временного перевода школьников и учителей в другие образовательные учреждения. Отметим, ремонтные работы продлятся вплоть до 2025 года. На "преображение" учебных заведений выделено более 1 млрд рублей.