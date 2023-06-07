В Эжве убили мужчину

Как сообщили в СУ СК России по Республике Коми, перед судом предстанет 33-летний эжвинец. Ему предъявили обвинения по статьям: ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).



По данным следствия, в коридоре дома по улице Слободской в Эжве между местными жителями разгорелся скандал. В ходе ссоры горожанин накинулся с ножом на двух своих оппонентов. От полученных ранений один из потерпевших скончался до приезда скорой помощи. Ему было 36 лет.



Подозреваемого задержали и заключили под стражу. С ним проводятся следственные действия.



Ранее в Коми ещё один конфликт между местными жителями закончился убийством. 44-летний воркутинец жестоко расправился с молодой парой. Убийца избил жертв битой, нанёс несколько ударов ножом, а после завернул их тела в мешки и спрятал у себя в гараже. Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима.