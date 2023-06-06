Выяснилось, продают ли в Сыктывкаре сидр, от которого умерло больше 30 человек

Как сообщают федеральные СМИ, в том числе “Газета.ru”, от напитка “Мистер Сидр” в России отравились и умерли за последнюю неделю уже 30 человек. Жителей Коми насторожил этот опасный для жизни напиток. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, продают ли этот напиток в столице Коми и есть ли пострадавшие от него.
Алкогольный напиток “Мистер Сидр” унес жизни 30 человек, а пострадавших уже больше 50. Роспотребнадзор запретил продажу этого сидра во всех регионах страны. В Республике Коми случаев отравления этим напитком не выявлено.
В нескольких барах, пабах и пивных заведениях Сыктывкара, которые обошел корреспондент, напиток “Мистр Сидр” не продают. Сотрудники рассказали, что про этот сидр они слышали, знают, что он опасен, но такого у них в продаже никогда не было и не будет:
“Мы слышали из новостей, что много людей уже пострадали из-за этого, у нас такое не продается и продавать не собираемся”, — сообщили сотрудники одного из сыктывкарских магазинов с разливными напитками.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Коми, опасный напиток не рекомендуется употреблять, а продавать его уже запрещено:
“Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области информирует о выявлении в обороте потенциально опасного пивного напитка под торговым наименованием “Мистер сидр”, изготовленного на территории Самарской области. Управление Роспотребнадзора по Республике Коми призывает не употреблять пивной напиток “Мистер сидр”. На основании вышесказанного, просим руководителей организаций торговли и общественного питания незамедлительно сообщить в адрес управления на электронную почту: tu@gsenkomi.ru, факсом (8212) 21-93-38 или по телефону (8212)21-30-61 о наличии в торговых точках этой продукции и приостановить ее реализацию до выяснения всех обстоятельств”, — указано на сайте Роспотребнадзора по Республике Коми.