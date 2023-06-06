Выяснилось, продают ли в Сыктывкаре сидр, от которого умерло больше 30 человек

Как сообщают федеральные СМИ, в том числе “Газета.ru”, от напитка “Мистер Сидр” в России отравились и умерли за последнюю неделю уже 30 человек. Жителей Коми насторожил этот опасный для жизни напиток. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, продают ли этот напиток в столице Коми и есть ли пострадавшие от него.

Алкогольный напиток “Мистер Сидр” унес жизни 30 человек, а пострадавших уже больше 50. Роспотребнадзор запретил продажу этого сидра во всех регионах страны. В Республике Коми случаев отравления этим напитком не выявлено.

В нескольких барах, пабах и пивных заведениях Сыктывкара, которые обошел корреспондент, напиток “Мистр Сидр” не продают. Сотрудники рассказали, что про этот сидр они слышали, знают, что он опасен, но такого у них в продаже никогда не было и не будет:

“Мы слышали из новостей, что много людей уже пострадали из-за этого, у нас такое не продается и продавать не собираемся”, — сообщили сотрудники одного из сыктывкарских магазинов с разливными напитками.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Коми, опасный напиток не рекомендуется употреблять, а продавать его уже запрещено: