"Снежный ангел": в сыктывкарском конном клубе появился белый олененок

В Сыктывкарском конном клубе “Аврора” пополнение — там родился белоснежный олененок. Малышка появилась на свет 25 мая 2023 года. Журналист издания “Про Город” узнал, что дальше будет с животным.

Олененку совсем скоро две недели, но она уже крепко стоит на ногах.