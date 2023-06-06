"Снежный ангел": в сыктывкарском конном клубе появился белый олененок

В Сыктывкарском конном клубе “Аврора” пополнение — там родился белоснежный олененок. Малышка появилась на свет 25 мая 2023 года. Журналист издания “Про Город” узнал, что дальше будет с животным.
Олененку совсем скоро две недели, но она уже крепко стоит на ногах.
Как рассказала директор конного клуба Наталья Дениса, мама девочки темненькая, а папа — белый.
Имя девочке пока еще не дали. В соцсетях Наталья выложила фотографии малышки и подписала “Снежный ангел”.
Олененка планируют оставить в конном клубе рядом с мамой.
Напомним, весной 2023 года в клубе родились карликовые ягнята редкой породы. К несчастью, один из них был очень слаб и не смог выжить. Сейчас оставшейся девочке уже больше двух месяцев. Фоторепортаж с животными можно посмотреть здесь.