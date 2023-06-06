В Коми на рок-фестиваль приедет "Радио Тапок"

6 июня глава Комитета по молодежной политике Светлана Суворкина встретилась с журналистами и представила проект “Молодежное путешествие по Коми”. Также начальник ведомства поделилась деталями о грядущих молодежных событиях – “Твои облака” и рок-фестивале “Сосны”.

Встречу с журналистами Светлана Суворкина начала с рассказа о проекте “Молодежное путешествие по Коми”. Основная цель программы – демонстрация республики как неповторимого региона России с уникальной природой и обладающей туристским потенциалом.