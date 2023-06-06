В Коми на рок-фестиваль приедет "Радио Тапок"

6 июня глава Комитета по молодежной политике Светлана Суворкина встретилась с журналистами и представила проект “Молодежное путешествие по Коми”. Также начальник ведомства поделилась деталями о грядущих молодежных событиях – “Твои облака” и рок-фестивале “Сосны”.
Встречу с журналистами Светлана Суворкина начала с рассказа о проекте “Молодежное путешествие по Коми”. Основная цель программы – демонстрация республики как неповторимого региона России с уникальной природой и обладающей туристским потенциалом.
В самой программе принять участие смогут жители региона от 18 до 35 лет. Для участия необходимо подать заявку в системе “Молодежь России”, выбрать туристическое направление и пройти конкурсный отбор. При этом расходы к месту начала туристической программы в Сыктывкаре и обратно – участник берет на себя.
Во время путешествия участники программы должны будут выложить до трех публикаций в социальных сетях с рассказом о своем путешествии.
Среди туристических направлений заявлено: сплав по реке Печора, посещение Усть-Цилемской горки, путешествие на горы Народная и Манарага, посещение села Серегово и Параськины Озера, знакомство с Приполярьем, тур в Печоро-Илычский заповедник, тур по Ухте, тур в Национальный парк Койгородский.
Проведение программы запланировано на июнь-сентябрь 2023 года.
Светлана Суворкина не поделилась с журналистами информацией о том, кто же будет главным хедлайнером студенческого республиканского выпускного “Твои облака”, который пройдет 24 июня в Сыктывкаре на Стефановской площади, объяснив это тем, что информацию нужно давать порционно, а комитету по молодежной политике не хочется перемешивать все мероприятия.
О рок-фестивале “Сосны”, который пройдет 24-25 июня в Сосногорске, глава комитета по молодежной политике заявила, что участники события уже определены и большую часть выступающих будут представлять рок-группы из Республики Коми. На фестивале среди хедлайнеров заявлены “Радио Тапок” и группа “Черный обелиск”.