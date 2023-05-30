У республиканского выпускного "Твои облака" появился логотип

Организационный комитет по подготовке и проведению республиканского выпускного "Твои облака" утвердил логотип этого масштабного праздника для выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Республики Коми. Студенческий выпускной пройдет в Сыктывкаре 24 июня в рамках программы комплексного развития "Регион для молодых" и Года молодежи.

Как рассказала председатель Комитета по молодежной политике Республики Коми Светлана Суворкина, разработкой графического образа республиканского выпускного "Твои облака" занималась сыктывкарский дизайнер Елена Воронова.

"Главная задача была – сделать логотип легким, летящим, полностью поддерживающим название мероприятия", - отметила Светлана Суворкина.