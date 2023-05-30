У республиканского выпускного "Твои облака" появился логотип

Организационный комитет по подготовке и проведению республиканского выпускного "Твои облака" утвердил логотип этого масштабного праздника для выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Республики Коми. Студенческий выпускной пройдет в Сыктывкаре 24 июня в рамках программы комплексного развития "Регион для молодых" и Года молодежи.
Как рассказала председатель Комитета по молодежной политике Республики Коми Светлана Суворкина, разработкой графического образа республиканского выпускного "Твои облака" занималась сыктывкарский дизайнер Елена Воронова.
"Главная задача была – сделать логотип легким, летящим, полностью поддерживающим название мероприятия", - отметила Светлана Суворкина.
"Графическими составляющими логотипа стали облака — как часть названия Республиканского выпускного и Птица — как символ светлого начала, будущего, полета мысли и силы. Вместе они соединяются в понятный узнаваемый визуальный ряд. Шрифтовая часть логотипа «Твои облака» создана рукописным размашистым шрифтом, которой так же несет в себе концепт внутренней свободы. Цвет в логотипе символичен: чистая бирюза с небольшим градиентом — ясное небо. Фиолетовый — насыщенный цвет трансформации и превращений говорит об эмоциональности, большой чувствительности, изобретательности, духовности личности", - пояснила Елена Воронова.
Планируется, что логотип будет использоваться при изготовлении сувенирной и полиграфической продукции, а также при оформлении площадки проведения мероприятия. По уже сложившейся традиции масштабный праздник выпускников состоится на Стефановской площади.
Республиканский выпускной проводится в Сыктывкаре с 2013 года по инициативе студентов Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина – опорного вуза Республики Коми. Тогда он имел название "Облака". Впоследствии было принято решение провести ребрендинг мероприятия и добавить к названию приставку "live". С 2023 года объединенный выпускной для студентов вузов и ссузов будет называться "Твои облака".