За ремонтом улицы Индустриальной в Сыктывкаре можно наблюдать онлайн

В столице Коми продолжается ремонт улицы Индустриальной, который идет в рамках проекта БКАД. По информации МКП "Дорожное хозяйство", за ходом работ можно понаблюдать даже не выходя из дома, ведь дорожники организовали онлайн-трансляцию с камер видеонаблюдения. Посмотреть ее можно по этой ссылке.

Камеры установлены на двух участках и показывают все происходящее в реальном времени. Одна камера направлена на участок недалеко от перекрестка улицы Индустриальной с улицей Печорской - в районе ж/д переезда, вторая камера показывает участок Индустриальной недалеко от пересечения с улицей Орджоникидзе.