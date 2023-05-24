Дорожники назвали дату завершения ремонта улицы Интернациональной в Сыктывкаре

В столице Коми оценили готовность улицы Индустриальной, где сейчас полным ходом идет ремонт. На данный момент работы завершены на 30 процентов. Об этом рассказали в МКП "Дорожное хозяйство".
Работы на объекте идут в умеренном темпе, но подвижки видны уже сейчас. Дорогу разбили на несколько участков. Специалисты пообещали, что уже к концу недели появится нижний слой асфальта на перекрестке улиц Индустриальной и Печорской. Рабочим пришлось ускориться из-за многочисленных жалоб от автомобилистов, которые вынуждены по несколько раз в день преодолевать этот разбитый участок. Кроме того, в районе завода железо-бетонных изделий в направление улицы Орджоникидзе ведется устройство тротуара.
Ремонт улицы начался еще в мае 2022 года, но работы застопорились. Подрядчик должен заменить основание дороги, обустроить нижний и верхний слои покрытия, а также отремонтировать тротуар с нечетной стороны улицы. Работы планируют завершить до 15 июля 2023 года.