Осужденный житель Коми получил отсрочку от наказания из-за мобилизации

В декабре 2021 года в суде Сосногорска осудили местного жителя. Его признали виновным в угоне авто и дали год ограничения свободы, после чего приговор вступил в силу.

Но 24 октября 2022 года суд отсрочил исполнение наказания, так как мужчина попал под призыв на службу по частичной мобилизации. Он должен был отбывать наказание более полугода. Позже, спустя шесть месяцев, мобилизованный снова обратился в суд, где попросил очередную отсрочку и получил ее в апреле. Она продлится не больше шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.