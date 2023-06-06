В ходе СВО погибли рядовой Алексей Никонов и старший сержант Николай Попов из Коми

На территории проведения специальной военной операции погибли две жителей Коми: рядовой Алексей Никонов и старший сержант Николай Попов. Об этом рассказал руководитель республики Владимир Уйба.

Рядовой Никонов родом из Воркуты, многодетный отец. Сражался в рядах бойцов СВО в должности стрелка. Старший сержант Попов из Усинска. Он также является участником боевых действий в Чечне. В ходе СВО был гранатометчиком-морпехом. Он также известен как член Союза писателей России, поэт, прозаик и общественный деятель.