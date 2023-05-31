Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре открылся центр поддержки ветеранов "Защитники Отечества" для участников СВО

В Сыктывкаре открылся центр поддержки ветеранов "Защитники Отечества" для участников СВОФото РКоми

...

  • 0

Популярное

Последние новости