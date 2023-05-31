В Сыктывкаре открылся центр поддержки ветеранов "Защитники Отечества" для участников СВО
Фото РКоми
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