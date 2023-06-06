В Коми шесть спортсменов удостоены звания "Мастер спорта России"

В Коми шестерым спортсменам присвоили звание «Мастер спорта России». Информация об этом появилась на сайте регионального Министерства физической культуры и спорта. Соответствующий приказ подписал министр Олег Матыцин. В списке новых Мастеров спорта страны оказались пловцы Артур Капустин, Вячеслав Мороз, Екатерина Сибирко и Мария Тулупова, в чир спорте звания были удостоены Иван Деев и Илья Кривонос.



Ранее звезда мирового спорта Василий Рочев помог тушить пожар. Как сообщили очевидцы, лыжник разматывал пожарные рукава. Напомним, 1 июня в Выльгорте около 11 часов утра на улице Спортивная загорелась баня. По информации Главного управления МЧС России по Республике Коми, на место пожара оперативно прибыли сотрудники Сыктывкарского пожарного гарнизона. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания. Пострадавших и жертв нет.